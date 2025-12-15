Россиянам объяснили причины зависимости от фастфуда

Зависимость от фастфуда возникает из-за его насыщенного вкуса, который становится ловушкой для мозга. Об этом RT рассказала врач-диетолог Ирина Писарева.

«В состав фастфуда входят жиры, соль и сахар. Это нейрокрючок, который привлекает наш организм. Бургеры в этом смысле — это «идеальная комбинация» по привлечению организма по данным показателям», — объяснила специалист.

Помимо этого, в такой еде повышенное содержание глутаматов и дрожжевых экстрактов, а также могут быть добавлены искусственные ароматизаторы и усилители вкуса. Диетолог рассказала, что яркий запах дополнительно привлекает внимание, а насыщенный вкус способствует выбросу дофамина. По ее словам, натуральная пища не дает такую же вспышку запоминающегося удовольствия.

Также человека может привлекать скорость оказания услуги. Из-за того, что фастфуд не нужно долго ждать, человек может все чаще отдавать предпочтение такой еде.

Врач-гастроэнтеролог, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Морошкина до этого рассказала «Газета.Ru», что после насыщенного стрессами рабочего из-за физиологических причин дня возникает желание съесть бургер, картошку фри и пиццу. По ее словам, это ответ уставшего организма, пытающегося восполнить энергию и справиться с нагрузкой. Мозг стремится быстро получить топливо, поскольку за день потратил много глюкозы — своего основного энергетического ресурса.

