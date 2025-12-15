На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам объяснили причины зависимости от фастфуда

Диетолог Писарева: зависимость от фастфуда возникает из-за его насыщенного вкуса
true
true
true
close
Rimma Bondarenko/Shutterstock/FOTODOM

Зависимость от фастфуда возникает из-за его насыщенного вкуса, который становится ловушкой для мозга. Об этом RT рассказала врач-диетолог Ирина Писарева.

«В состав фастфуда входят жиры, соль и сахар. Это нейрокрючок, который привлекает наш организм. Бургеры в этом смысле — это «идеальная комбинация» по привлечению организма по данным показателям», — объяснила специалист.

Помимо этого, в такой еде повышенное содержание глутаматов и дрожжевых экстрактов, а также могут быть добавлены искусственные ароматизаторы и усилители вкуса. Диетолог рассказала, что яркий запах дополнительно привлекает внимание, а насыщенный вкус способствует выбросу дофамина. По ее словам, натуральная пища не дает такую же вспышку запоминающегося удовольствия.

Также человека может привлекать скорость оказания услуги. Из-за того, что фастфуд не нужно долго ждать, человек может все чаще отдавать предпочтение такой еде.

Врач-гастроэнтеролог, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Морошкина до этого рассказала «Газета.Ru», что после насыщенного стрессами рабочего из-за физиологических причин дня возникает желание съесть бургер, картошку фри и пиццу. По ее словам, это ответ уставшего организма, пытающегося восполнить энергию и справиться с нагрузкой. Мозг стремится быстро получить топливо, поскольку за день потратил много глюкозы — своего основного энергетического ресурса.

Ранее россиянам назвали продукты, которые ухудшают настроение.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российским военным и их семьям увеличат выплаты с 1 января 2026 года. Какие льготы еще добавят
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами