Объявлено о возможной вспышке туберкулеза на одном из крупнейших мясокомбинатов страны

На Черкизовском мясокомбинате в Москве начали проверку после того, как у одного из рабочих выявили открытую форму туберкулеза. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Сотрудники мясокомбината рассказали журналистам, что весь персонал заставили сдавать анализы. На предприятие прибыли медики и сделали пробу Манту всем подряд, у многих оказались положительные тесты на туберкулез. На данный момент идут дополнительные обследования персонала, уточнили в Mash.

Среди сотрудников мясокомбината распространяется версия, что источником инфекции могли стать рабочие-мигранты. Официального подтверждения этой информация нет.

Черкизовский МПЗ — один из крупнейших в стране, он производит колбасы, ветчину, сосиски, сардельки и мясные деликатесы под брендом «Черкизово».

