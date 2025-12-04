На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Объявлено о возможной вспышке туберкулеза на одном из крупнейших мясокомбинатов страны

Mash: на Черкизовском мясокомбинате в Москве подозревают вспышку туберкулеза
Turistas/Shutterstock/FOTODOM

На Черкизовском мясокомбинате в Москве начали проверку после того, как у одного из рабочих выявили открытую форму туберкулеза. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Сотрудники мясокомбината рассказали журналистам, что весь персонал заставили сдавать анализы. На предприятие прибыли медики и сделали пробу Манту всем подряд, у многих оказались положительные тесты на туберкулез. На данный момент идут дополнительные обследования персонала, уточнили в Mash.

Среди сотрудников мясокомбината распространяется версия, что источником инфекции могли стать рабочие-мигранты. Официального подтверждения этой информация нет.

Черкизовский МПЗ — один из крупнейших в стране, он производит колбасы, ветчину, сосиски, сардельки и мясные деликатесы под брендом «Черкизово».

В ноябре у двоих учеников школы №42 в Перми выявили гепатит А. По данным Telegram-канала SHOT, оба ребенка из одной семьи. Предполагается, что дети заболели из-за того, что пили сырую воду. После выявления симптомов заболевания школьников вакцинировали, а в школе провели дезинфекцию. По информации канала, распространение вируса было предотвращено.

Ранее врач рассказала, сколько раз в год можно делать флюорографию и рентген.

