ВОЗ зафиксировала снижение заболеваемости туберкулезом в мире

ВОЗ впервые с 2020 года зафиксировала снижение заболеваемости туберкулезом в мире
Wikimedia Commons

Число новых случаев заболевания туберкулезом в 2024 году снизилось впервые с 2020 года после нескольких лет непрерывного роста. Об этом говорится в отчете, опубликованном Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

«Число новых случаев туберкулеза в абсолютном выражении снизилось впервые с 2020 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуация изменилась в лучшую сторону из-за того, что услуги диагностики и лечения туберкулеза стали предоставляться значительно чаще. Ранее они были временно ограничены, поскольку основные ресурсы были направлены на борьбу с пандемией коронавируса.

До этого ученые из Института микробиологии Китайской академии наук раскрыли, как туберкулезная палочка обходит иммунную защиту. Они установили, что возбудитель туберкулеза Mycobacterium tuberculosis ускользает от иммунитета, разрушает ключевой сенсор воспаления в организме, прежде чем тот успевает подать сигнал тревоги.

Ранее россиян предупредили о риске подхватить туберкулез на квесте в «Крестах».

