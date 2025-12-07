Бывшую российскую чиновницу не могут найти более восьми лет

РИА Новости: экс-чиновница, обвиняемая в аферах, восемь лет находится в розыске

Обвиняемая в аферах с госконтрактами бывшая чиновница Россотрудничества более 8 лет находится у правоохранительных органов в розыске. Об этом пишет РИА Новости, приводя данные розыскной базы.

«Дело возбуждено против экс-сотрудницы Россотрудничества в октябре 2017 года, ей было заочно предъявлено обвинение и избран арест. В международный розыск была объявлена в том же году», — говорится в сообщении.

В 2020 году бывшую чиновницу задержали на Кипре, речь шла об экстрадиции в Россию. Однако информации о дальнейшем продвижении дела в розыскной базе нет. Собеседник агентства полагает, что подозреваемую так и не передали в РФ.

