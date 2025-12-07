На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бывшую российскую чиновницу не могут найти более восьми лет

РИА Новости: экс-чиновница, обвиняемая в аферах, восемь лет находится в розыске
alleks19760526/Shutterstock/FOTODOM

Обвиняемая в аферах с госконтрактами бывшая чиновница Россотрудничества более 8 лет находится у правоохранительных органов в розыске. Об этом пишет РИА Новости, приводя данные розыскной базы.

«Дело возбуждено против экс-сотрудницы Россотрудничества в октябре 2017 года, ей было заочно предъявлено обвинение и избран арест. В международный розыск была объявлена в том же году», — говорится в сообщении.

В 2020 году бывшую чиновницу задержали на Кипре, речь шла об экстрадиции в Россию. Однако информации о дальнейшем продвижении дела в розыскной базе нет. Собеседник агентства полагает, что подозреваемую так и не передали в РФ.

Недавно бывший первый заместитель главы Саранска Илья Соколов был приговорен к 11 годам колонии строгого режима. Соколов также должен будет выплатить 18 миллионов штрафа. Мужчину осудили за получение взятки в особо крупном размере. Следствие доказало, что обвиняемый получил более 6 млн рублей от руководителей предприятий.

Ранее бывшего замглавы правительства Омской области осудили за взятки.

