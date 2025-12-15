Маньяку, делавшему кукол из девочек, продлили лечение

Нижегородскому маньяку Анатолию Москвину, делавшему кукол из тел девочек, на полгода продлили срок принудительного лечения. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на суд.

«Суд продлил Москвину принудительные меры медицинского характера на шесть месяцев», — сказали агентству.

Анатолий Москвин — российский краевед-некрополист, лингвист-полиглот, переводчик и журналист. Окончил аспирантуру филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, знает 13 языков, преподавал кельтологию в Нижегородском лингвистическом университете.

Москвина задержали в 2011 году по подозрению в надругательстве над телами умерших и местами их захоронений. В ходе обыска в его квартире и гараже были обнаружены 23 мумифицированных тела молодых женщин и девочек. Мужчина наряжал их, разговаривал с ними и устраивал «праздники». Его признали недееспособным и поместили в психиатрическую больницу.

В октябре 2025-го стало известно, что состояние нижегородца за 13 лет пребывания в диспансере существенно ухудшилось. Сейчас он с трудом может передвигаться, плохо видит и плохо разговаривает.

Ранее «Битцевский маньяк» признался еще в 11 убийствах.