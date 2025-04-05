Попытка напомнить о себе. «Битцевский маньяк» решил признаться еще в 11 убийствах

Пожизненно осужденный серийный маньяк Александр Пичушкин сообщил о причастности к еще 11 нераскрытым убийствам. ФСИН уточнила, что признания получены в рамках совместной работы с МВД. Однако эксперты полагают, что «битцевский маньяк» сделал это заявление, чтобы выбраться на время из колонии в Москву под предлогом следственных действий.

Александр Пичушкин, известный как «битцевский маньяк», заявил о готовности дать признательные показания по 11 ранее нераскрытым убийствам, сообщили представители Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Пичушкин отбывает пожизненный срок в колонии «Полярная сова» в ЯНАО.

«Сотрудникам Главного оперативного управления ФСИН России удалось получить информацию о причастности осужденного Пичушкина А. Ю. к совершению нераскрытых преступлений. <…> Пичушкин заявил о готовности дачи признательных показаний о совершении им 11 убийств мужчин и женщин в районе Северное Бутово Москвы», — цитирует ведомство РИА Новости.

Уточняется, что новые сведения о возможной причастности Пичушкина к этим преступлениям были получены в ходе совместной работы ФСИН и МВД. Сейчас информация проверяется, следствие рассматривает возможность возобновления ряда уголовных дел.

В беседе с «Газетой.Ru» член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ), журналистка Ева Меркачева отметила, что Пичушкин готов признаться в новых убийствах, чтобы выехать из колонии на следственные действия в Москву.

«Я думаю, он хочет напомнить о себе и съездить на следственные действия, только в этом причина. Ему самому, конечно, там сидеть тяжело. А так, в Москве окажется, на маму посмотрит. Он еще болел. Я думаю, здесь еще может быть история про то, чтобы подлечиться», – предположила Меркачева.

Журналистка посещала Пичушкина в колонии в 2016 году. Она напомнила «Газете.Ru», что изначально убийца пытался взять на себя гораздо больше эпизодов, чем смогло доказать следствие.

«Он всегда максимально старался, чтобы ему больше приписали – он хотел стать первым, самым страшным маньяком. Он очень переживал, когда «ангарский маньяк» превзошел его по числу убитых. Поэтому, поверьте, ни о какой раскрытости и о том, что его уговорили, речи не идет. Он изначально хотел как можно больше на себя взять и сейчас это сделал», – рассказала Ева Меркачева.

Меркачева напомнила, что ранее признания «битцевского маньяка» не принимали из-за их абсурдности. Она не знает, почему спустя 17 лет Пичушкину решили поверить.

«Сейчас почему-то решили их принять. Я даже не знаю, что это будет и каким образом это будет расследоваться. Он изначально наговорил больше, чем на 60 преступлений и был готов на 100 хоть наговорить. Просто следствие понимало, что он часть выдумывает. Почему вдруг неожиданно спустя столько лет решили ему поверить — вопрос», – пояснила она.

В свою очередь криминалист Михаил Игнатов также считает, что Пичушкин готов признаться в новых убийствах, чтобы ненадолго выехать из колонии.

«Пичушкин мог признаться в 11 убийствах от скуки. Он сидит в «Полярной сове», колонии очень жесткой, там можно сойти с ума . Что такое признание? Это этапирование в Москву, это СИЗО, это выезд на места преступления, где он покажет и расскажет, как совершал преступления. Он должен будет дать показания очень обстоятельные, к нему приедет следователь», — приводит его слова NEWS.ru.

«Битцевский» маньяк

Александр Пичушкин убивал преимущественно в Битцевском лесопарке в Москве. Первый раз — в 1992 году, после чего преступления прекратились почти на 10 лет. С 2001 по 2006 год он вновь начал убивать. Жертвами были в основном мужчины, однако среди убитых оказались и три женщины.

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Следствию удалось выйти на преступника после исчезновения его коллеги, которая перед встречей с Пичушкиным сообщила близким его контактные данные. Это позволило оперативно установить личность подозреваемого.

Пичушкина задержали 18 июня 2006 года, вскоре он признался в содеянном.

Пичушкину предъявили обвинение по 52 эпизодам — 49 убийств и 3 покушения. Сам маньяк утверждает, что на его счету 63 жертвы. В 2007 году его приговорили к пожизненному лишению свободы в колонии особо строгого режима.