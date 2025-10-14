Нижегородского некрофила Москвина, делавшего кукол из детских тел, могут освободить

Маньяка Анатолия Москвина, который делал из тел детей кукол, могут выписать из психиатрической клиники. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.
По данным Telegram-канала, в учреждении мужчина находится с 2012 года. Однако недавно медики подали в суд документы, чтобы выписать пациента. После этого Москвина передадут под опеку семьи, так как его признали недееспособным.
«С годами его состояние сильно ухудшилось – и сейчас душевнобольной почти не ходит, речь стала замедленной, зрение упало», – сообщается в публикации.
В психиатрическую больницу нижегородский маньяк попал после того, как в его квартире обнаружили более 20 мумифицированных детских тел. Выяснилось, что Москвин годами выкапывал тела из могил, приносил домой и делал кукол.
У маньяка диагностирована шизофрения. В 2011 году маньяка признали невменяемым. Вместо срока его приговорили к принудительному лечению в спецучреждении.
В мае 2025 года суд, удовлетворив ходатайство главного врача заведения, продлил принудительное лечение Москвину до ноября текущего года.
Ранее «Битцевский маньяк» признался еще в 11 убийствах.