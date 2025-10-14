На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Нижегородского некрофила Москвина, делавшего кукол из детских тел, могут освободить

Shot: маньяка Москвина, делавшего из детей кукол, могут выписать из психбольницы
Олег Золото/РИА Новости

Маньяка Анатолия Москвина, который делал из тел детей кукол, могут выписать из психиатрической клиники. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным Telegram-канала, в учреждении мужчина находится с 2012 года. Однако недавно медики подали в суд документы, чтобы выписать пациента. После этого Москвина передадут под опеку семьи, так как его признали недееспособным.

«С годами его состояние сильно ухудшилось – и сейчас душевнобольной почти не ходит, речь стала замедленной, зрение упало», – сообщается в публикации.

В психиатрическую больницу нижегородский маньяк попал после того, как в его квартире обнаружили более 20 мумифицированных детских тел. Выяснилось, что Москвин годами выкапывал тела из могил, приносил домой и делал кукол.

У маньяка диагностирована шизофрения. В 2011 году маньяка признали невменяемым. Вместо срока его приговорили к принудительному лечению в спецучреждении.

В мае 2025 года суд, удовлетворив ходатайство главного врача заведения, продлил принудительное лечение Москвину до ноября текущего года.

Ранее «Битцевский маньяк» признался еще в 11 убийствах.

