Партия Порошенко заблокировала работу Рады

Депутаты от партии «Европейская солидарность» во главе с бывшим президентом Украины Петром Порошенко вновь заблокировали трибуну Верховной рады и потребовали отставки всего правительства страны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко.

Он заявил, что депутаты скандируют: «Правительство — вон». По словам политика, в связи с происходящим спикер Рады Руслан Стефанчук объявил перерыв в заседании парламента.

18 ноября депутаты от «Европейской солидарности» во главе с Порошенко уже блокировали трибуну в Верховной раде, требуя отставки всего кабмина.

В тот день с подобным требованием также выступила партия экс-премьера Украины Юлии Тимошенко «Батькивщина». Депутаты призвали отправить в отставку правительство и сформировать в парламенте новую коалицию.

Эти события на Украине происходят на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики. Оппозиционные украинские депутаты и общественные деятели подозревают, что к этому делу могут быть причастны не только люди из окружения президента Украины Владимира Зеленского, но и он сам.

Ранее на Украине раскрыли, кто придет к власти вместо Зеленского.