Экс-премьер Украины рассказал о слабом положении Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский находится в слабой позиции из-за ситуации политическими разногласиями в стране, это поможет ускорить процесс урегулирования конфликта. Таким мнением поделился бывший украинский премьер-министр Николай Азаров в беседе ТАСС.

«У Зеленского сейчас очень сложная ситуация в стране. В Верховной раде начались разногласия среди тех, кого он считал своими ближайшими партнерами. У него сложный период. В силу этого, возможно, пойдет процесс быстрее», — сказал он.

2 декабря депутаты от партии «Европейская солидарность» во главе с бывшим президентом Украины Петром Порошенко вновь заблокировали трибуну Верховной рады и потребовали отставки всего правительства страны. По словам депутата украинского парламента Алексея Гончаренко, парламентарии скандируют: «Правительство — вон».

Эти события на Украине происходят на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики. Оппозиционные украинские депутаты и общественные деятели подозревают, что к этому делу могут быть причастны не только люди из окружения Владимира Зеленского, но и он сам.

Ранее в Верховной раде заявили, что никто не хочет возглавить офис Зеленского.