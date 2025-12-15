На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Самую высокую гостиницу в Сибири планируют открыть в 2027 году

В Кемерове построят самую высокую гостиницу в Сибири
true
true
true
close
Илья Питалев/РИА Новости

Представитель ПСБ принял участие в осмотре хода строительства самой высокой гостиницы в Сибири, реализуемого при поддержке банка. Об этом сообщила пресс-служба финансовой организации.

Уточняется, что первый заместитель председателя ПСБ Олег Барыбин в рамках делового визита встретился с главой Кемеровской области Ильей Середюком и министром энергетики России Сергеем Цивилевым.

Номерной фонд будущей пятизвездочной гостиницы составит около 200 номеров. Высота здания — чуть менее 100 метров, общая площадь — 19,5 тыс. кв. м.

Также по проекту предусмотрены подземная теплая парковка, рестораны и конференц-зал на первых этажах и скай-бар с панорамным обеденным залом на 17 этаже. Рядом будет построено отдельное здание СПА, соединенное с гостиницей переходом.

Делегация также оценила ход работ по возведению музейно-театрального комплекса.

Отмечается, что будущий гостиничный комплекс станет архитектурной доминантой города. Все здания разработаны как единый ансамбль и будут соединены теплым парящим переходом.

«Кемерово — промышленный, экономически развитый город, центр притяжения крупных научных и культурных мероприятий, обладающий высоким потенциалом для дальнейшего роста, в том числе в сфере туризма. Новый комплекс станет важным центром культурной жизни Кузбасса и точкой притяжения для гостей, а гостиничный комплекс — настоящей жемчужиной туризма», — заявил Барыбин.

В настоящее время завершены работы по возведению монолитного каркаса отеля, близятся к завершению фасадные работы, ведется монтаж инженерных сетей и отделка технических помещений.

«Общая готовность музейно-театрального комплекса составляет 69%. Объект станет одной из достопримечательностей не только Кемерово, но и всего Кузбасса», — отметил Середюк.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2027 год. Он станет частью Сибирского культурного кластера и включит представительства Государственного Русского музея и Кузбасского центра искусств.

