Второгодник напал на двух мальчиков у школы в Петербурге и загадал им тюремные загадки

Mash: в Петербурге второгодник напал на мальчиков и загадал им тюремные загадки

В Петербурге ученик- второгодник напал на двух мальчиков у школы и загадал им тюремные загадки. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел возле одной из школ в Пушкинском районе. 13-летний учащийся увязался за двумя второклассниками со двора учебного учреждения и с помощью ложки закидывал им снег за шиворот. Он также загадывал мальчикам тюремные загадки и достал еще один столовый прибор. Когда дети попытались убежать, агрессор стал их преследовать.

Сообщается, что нападавший ученик обучается в четвертом классе той же школы. Его несколько раз оставляли на второй год. Мать одного из пострадавших мальчиков рассказала, что отец агрессора имеет судимость, и это повлияло на школьника. По ее словам, на ученика жалуются и другие дети.

Один из второклассников после случившегося ушел на каникулы раньше в связи со страхом посещать школу. В администрации учебного учреждения сообщили, что по факту инцидента уже идет разбирательство, а полиция запросила характеристику на нападавшего, передает «Mash на Мойке».

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