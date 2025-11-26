Умер российский фитнес-блогер, набиравший вес фаст-фудом

В Оренбурге умер известный фитнес-блогер Дмитрий Нуянзин. Он набирал вес с помощью фаст-фуда, якобы с целью прорекламировать свой курс по похудению, об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Мужчина ел только фастфуд и успел потолстеть до 103 кг. После этого он собирался показать аудитории, как грамотно и быстро похудеть. В условиях марафона было указано, что тренер выплатит 10 тысяч рублей тем, кто весит больше 100 кг и сможет сбросить не менее 10% веса до Нового года», — говорится в посте.

Нуянзин умер во сне 22 ноября. По данным канала, предварительной причиной называют остановку сердца. Уточняется, что накануне он отменил тренировки с клиентами.

Как пишет канал, Дмитрий был известным тренером и фитнес-блогером в городе. Как пишет «Осторожно, новости», 2022 году Дмитрий получил восемь месяцев колонии-поселения за хранение наркотиков, позже вышел по УДО и вернулся к тренировкам. У него остались жена.

