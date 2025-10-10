Экс-вице-премьер Башкирии в суде по делу о взятке заявил о боевом настрое

Бывший вице-премьер Башкирии Марзаев заявил в суде, что настроение у него боевое

Бывший вице-премьер Башкирии Алан Марзаев на первом судебном заседании в суде в Уфе по делу о крупной взятке заявил журналистам, что у него боевое настроение. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, чиновник отметил безосновательность заведенного против него дела и выразил надежду, что в суде удастся доказать его невиновность.

10 октября Ленинский районный суд Уфы начал рассматривать уголовное дело против Марзаева.

В сентябре 2024 года Марзаева задержали. По версии следствия, он получил 37 млн рублей через посредника из общей суммы взятки в 56,1 млн рублей. За эти деньги чиновник обещал обеспечить покровительство деятельности компании «Дортрансстрой» и предоставить госконтракты на строительство автодорог. Свою вину Марзаев не признает.

Еще одним фигурантом дела являлся экс-глава минтранса Башкирии Александр Клебанов. Он занимал пост министра транспорта и дорожного хозяйства региона с 2022 года. Его арестовали в мае 2024 года. В марте 2025 года стало известно, что Клебанова не стало.

