Стало известно, что делал бывший вице-премьер Башкирии во время оглашения приговора

Бывший вице-премьер Башкирии пил кофе и хлопал во время оглашения приговора

Бывший исполняющий обязанности вице-премьера правительства Башкирии Алан Марзаев, во время оглашения ему приговора по делу о взяточничестве, пил кофе, а потом зааплодировал. Об этом пишет РИА Новости.

«Слушая приговор, Марзаев был спокоен и пил кофе. Когда судья завершил чтение, он демонстративно зааплодировал», — сказано в материале.

В начале октября этого года на первом судебном заседании в суде в Уфе Марзаев заявил журналистам, что у него боевое настроение. Кроме того, тогда чиновник отметил безосновательность заведенного против него дела и выразил надежду, что в суде удастся доказать его невиновность.

В сентябре 2024 года Марзаева задержали. По версии следствия, он получил 37 млн рублей через посредника из общей суммы взятки в 56,1 млн рублей. За эти деньги чиновник обещал обеспечить покровительство деятельности компании «Дортрансстрой» и предоставить госконтракты на строительство автодорог. Свою вину Марзаев не признает.

Еще одним фигурантом дела являлся экс-глава минтранса Башкирии Александр Клебанов. Он занимал пост министра транспорта и дорожного хозяйства региона с 2022 года. Его арестовали в мае 2024 года. В марте 2025 года Клебанова не стало.

