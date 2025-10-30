На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ЦБ заявили о смягчении ситуации на рынке труда

Набиуллина: ЦБ видит первые признаки смягчения ситуации на рынке труда
Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Центральный банк России фиксирует первые признаки смягчения ситуации на рынке труда. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пленарного заседания Госдумы, трансляция которого велась на сайте нижней палаты парламента.

«Сейчас появились первые признаки смягчения ситуации на рынке труда, которые действительно обнадеживают. Но они пока только первые», — сказала глава ЦБ.

13 октября консультант, директор управления рисками и методологией ООО «Вместе.ПРО» Владлена Рахметова заявила, что в России складывается опасная кадровая ситуация. По ее словам, экономика страны перестраивается на цифровые рельсы, а специалисты уходят из важных отраслей, таких как медицина или образование, в более денежные и менее стрессовые направления.

В конце сентября доклад Счетной палаты РФ об исполнении федерального бюджета за январь – июнь показал, что в России число вакансий превысило количество безработных. В мае–июне 2025 года количество свободных рабочих мест достигло 1,8 млн против 1,7 млн незанятых.

Ранее российские пенсионеры задали новый тренд на рынке труда.

