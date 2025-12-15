Психолог предупредила, почему не стоит отказываться от новогоднего корпоратива

Отказ от новогоднего корпоратива может лишить сотрудников «частички родственной души», которая позволяет рабочей команде стать по-настоящему близкой. Об этом «Москве 24» заявила психолог Ангелина Сурина.

По ее словам, такие встречи работают как тимбилдинг, поскольку люди раскрывают свои личные качества перед коллегами и могут понять, «кто свой, а кто нет». Она отметила, что даже неловкие ситуации позволят лучше раскрыть человека и сформировать о нем более объективное впечатление.

Психолог отметила, что для многих корпоратив стал привычным долгожданным ритуалом, который дает возможность сказать друг другу теплые слова, вручить награды, подарки, грамоты. Он также способен сгладить напряжение между командой, добавила Сурина.

Юрист юридической фирмы «Прагмат» Ильяс Калинкин в беседе с «Газетой.Ru» до этого дал однозначный ответ: участие в корпоративных мероприятиях не относится к должностным обязанностям работника, если иное не предусмотрено трудовым договором. Особенно это касается мероприятий, которые проводятся в нерабочее время — по окончании рабочего дня, в выходные или праздники.

