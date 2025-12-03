Самолет экстренно приземлился в Домодедово после возгорания двигателя

Пассажирский самолет Boeing, который выполнял рейс Москва — Пхукет и вынужден был вернуться в Домодедово из-за возгорания двигателя, благополучно приземлился в аэропорту вылета. Об этом ТАСС сообщили в авиационных службах.

«Экипаж доложил о возгорании в первом (левом двигателе), инициировал его тушение и запросил возврат в аэропорт вылета», — сказал источник агентства в оперативных службах.

На борту воздушного судна находятся находятся 412 пассажиров и 13 членов экипажа.

Незадолго до этого Telegram-канал Mash сообщил, что самолет авиакомпании Red Wings, следовавший из Москвы в Пхукет, подал сигнал бедствия и начал кружить над Подмосковьем. По данным канала, Boeing 777-200 вылетел из Домодедово в 21:19, хотя по расписанию должен был сделать это в 20:55. Через некоторое время пилоты воздушного судна включили код 7700 — сигнал тревоги.

