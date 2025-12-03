На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Самолет экстренно приземлился в Домодедово после возгорания двигателя

Самолет Москва — Пхукет благополучно сел в Домодедово после пожара в двигателе
true
true
true
close
Pawel Mazur/Shutterstock/FOTODOM

Пассажирский самолет Boeing, который выполнял рейс МоскваПхукет и вынужден был вернуться в Домодедово из-за возгорания двигателя, благополучно приземлился в аэропорту вылета. Об этом ТАСС сообщили в авиационных службах.

«Экипаж доложил о возгорании в первом (левом двигателе), инициировал его тушение и запросил возврат в аэропорт вылета», — сказал источник агентства в оперативных службах.

На борту воздушного судна находятся находятся 412 пассажиров и 13 членов экипажа.

Незадолго до этого Telegram-канал Mash сообщил, что самолет авиакомпании Red Wings, следовавший из Москвы в Пхукет, подал сигнал бедствия и начал кружить над Подмосковьем. По данным канала, Boeing 777-200 вылетел из Домодедово в 21:19, хотя по расписанию должен был сделать это в 20:55. Через некоторое время пилоты воздушного судна включили код 7700 — сигнал тревоги.

21 ноября самолет компании Air Serbia, на борту которого находились Иван Ургант и Александр Гудков, внепланово приземлился в аэропорту Мюнхена. По данным Telegram-канала SHOT, инцидент произошел на рейсе, следовавшем по маршруту ЛондонБелград. По предварительным данным, причиной экстренной посадки воздушного судна стало срабатывание датчика дыма в кабине экипажа.

Ранее индийский истребитель Tejas разбился на авиашоу в Дубае.

