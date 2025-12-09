Самолет совершил аварийную посадку из-за сломавшихся туалетов на борту

Самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Фуэртевентуры в Бристоль, был вынужден совершить экстренную посадку после того, как несколько туалетов на борту вышли из строя, пишет Daily Mail.

Самолет, выполнявший рейс FR1667, вскоре после взлета столкнулся с технической неисправностью санитарных систем. Бортпроводники сообщили о проблеме, и экипаж принял решение отклониться от маршрута.

По данным испанских авиадиспетчеров, лайнер был перенаправлен на близлежащий аэропорт на острове Лансароте, где благополучно приземлился.

«Экипаж рейса из Фуэртевентуры в Бристоль запросил возвращение на Лансароте из-за проблем с некоторыми туалетами. Посадка прошла без происшествий», — говорится в заявлении.

После устранения неполадок на земле самолет продолжил путь в пункт назначения. Точная причина сбоя пока не раскрывается.

