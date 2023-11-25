Врач рассказала, какие болезни носа и горла указывают на проблемы с желудком

Различные ЛОР-заболевания, сопровождаемые частой болью в горле, кашлем и избыточным образованием слизи могут быть признаками заброса содержимого желудка в глотку. Об этом «Газете.Ru» рассказала отоларинголог Клиники DocMed Светлана Марнова.

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) — хроническое заболевание ЖКТ, при котором из-за нарушения работы верхнего пищеводного сфинктера в пищевод регулярно забрасывается содержимое желудка. Это состояние может сопровождается изжогой, отрыжкой, тошнотой и загрудинной болью. Но при нарушении работы верхнего пищеводного сфинктера содержимое желудка может забрасываться еще выше, в глотку. В таком случае могут развиться внепищеводные проявления, которые можно спутать с ЛОР-заболеваниями.

«Лишь 40% пациентов с ГЭРБ жалуются на изжогу, то есть сам пациент чаще всего даже не подозревает, что у него есть проблемы с желудком. Обычно при рефлюксной болезни жалуются на постоянную боль в горле, длительный непроходящий кашель, ощущение комка слизи в носоглотке, какого-то инородного тела, изменение голоса, а также на нарушения глотания, даже приступы удушья, реже — на проблемы с носовым дыханием. Во многих случаях таким пациентам лекарства против рефлюкса может прописать сам отоларинголог, например, если человек не может обратиться к гастроэнтерологу», — объяснила Марнова.

Проблемы с желудком отоларинголог может обнаружить при осмотре гортани и входа в пищевод. На заброс содержимого желудка в глотку указывают краснота, отечность и особые образования на слизистой — гранулемы. Они могут озлокачествляться, поэтому крупные образования требуют наблюдения врача, а иногда — биопсии.

Также существует шкала (индекс ларингофарингеального рефлюкса) с помощью которой можно заподозрить рефлюксную болезнь. Она состоит из девяти вопросов, на каждый из которых пациент отвечает баллами от 0 до 5, где 0 — ничего не беспокоит, а 5 — Различные ЛОР-заболевания, сопровождаемые частой болью в горле, кашлем и избыточным образованием слизи могут быть признаками заброса содержимого желудка в глотку. Об этом «Газете.Ru» рассказала отоларинголог Клиники DocMed Светлана Марнова.

«В моей практике был пациент, который в течение месяца страдал от боли в горле, причем в одной точке. Он обращался к разным врачам, полоскал горло, использовал какие-то спреи. При эндоскопии гортани у него была обнаружена небольшая гранулема, которая и вызывала боль. Ее появление было связано с рефлюксной болезнью. Через несколько месяцев диеты и медикаментозного лечения у него исчезли и боль, и гранулема», — рассказала врач.

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