Священник высказался о тренде на православный интерьер: «Хорошо, когда хорошее в моде»

Сейчас в моду вошли православные элементы интерьера, такие как «красный угол» или стены, оформленные под иконостас. Такой тренд может оказаться первым шагом к более серьезному отношению к духовной жизни. Такое мнение в разговоре с kp.ru выразил клирик московского храма Сорока Севастийских мучеников, протоирей Максим Первозванский.

«Это положительный тренд! Ничего плохого в нем не вижу. Лучше в моде будут православие и красные углы, чем оккультные практики – вредные с духовной точки зрения. Хорошо, когда хорошее в моде», — заявил священнослужитель.

Он отметил, что большинство людей принимают решение оформить дом в православном стиле из эстетических соображений. Однако Первозванский считает, что со временем люди задумываются, почему в их доме находятся иконы, какую роль они играют и что означают.

По его словам, иконы могут располагаться в любой части дома, но они не должны висеть за шкафами или под столом. Священнослужитель заявил, что иконы должны быть на видном месте, в котором удобно молиться.

Дизайнер, директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова до этого рассказала «Газете.Ru», что к Новому 2026 году квартиры стоит украшать игрушками с народными промыслами и фито-композициями. Она также посоветовала использовать дополнительные элементы декора в русском стиле. Ими могут стать текстильные изделия: салфетки с вышивкой, плетеные коврики, разноцветные или однотонные дорожки на стол с традиционным орнаментом.

