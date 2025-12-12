На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Священник высказался о тренде на православный интерьер: «Хорошо, когда хорошее в моде»

Протоиерей Максим Первозванский назвал моду на православный ремонт положительной
true
true
true
close
Followtheflow/Shutterstock/FOTODOM

Сейчас в моду вошли православные элементы интерьера, такие как «красный угол» или стены, оформленные под иконостас. Такой тренд может оказаться первым шагом к более серьезному отношению к духовной жизни. Такое мнение в разговоре с kp.ru выразил клирик московского храма Сорока Севастийских мучеников, протоирей Максим Первозванский.

«Это положительный тренд! Ничего плохого в нем не вижу. Лучше в моде будут православие и красные углы, чем оккультные практики – вредные с духовной точки зрения. Хорошо, когда хорошее в моде», — заявил священнослужитель.

Он отметил, что большинство людей принимают решение оформить дом в православном стиле из эстетических соображений. Однако Первозванский считает, что со временем люди задумываются, почему в их доме находятся иконы, какую роль они играют и что означают.

По его словам, иконы могут располагаться в любой части дома, но они не должны висеть за шкафами или под столом. Священнослужитель заявил, что иконы должны быть на видном месте, в котором удобно молиться.

Дизайнер, директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова до этого рассказала «Газете.Ru», что к Новому 2026 году квартиры стоит украшать игрушками с народными промыслами и фито-композициями. Она также посоветовала использовать дополнительные элементы декора в русском стиле. Ими могут стать текстильные изделия: салфетки с вышивкой, плетеные коврики, разноцветные или однотонные дорожки на стол с традиционным орнаментом.

Ранее россиянам объяснили, как украсить маленькие квартиры к Новому году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Угон по Bluetooth: как хакеры вскрывают автомобили и что делать в случае киберугона
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами