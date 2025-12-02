Суд счел сделку по продаже Porsche Блиновской уловкой во вред кредиторам

Арбитражный суд Москвы объявил сделку по продаже автомобиля Porsche Cayenne Turbo S, которую Елена Блиновская заключила с водителем Алексеем Зеньковым в марте 2023 года, недействительной. Об этом сообщает РИА Новости.

Зеньков продал автомобиль Блиновской за 300 тысяч рублей, что намного ниже рыночной цены. Суд постановил вернуть Блиновской 1 млн 328 тыс. рублей — реальную стоимость машины на момент сделки.

Финансовый управляющий Блиновской, Мария Ознобихина, заявила на суде, что заниженная цена сделки нанесла ущерб кредиторам Блиновской. В свою очередь, Зеньков настаивал, что сделка была технической. По его словам, Блиновская приобрела Porsche Cayenne из-за уникального номера «001», который планировала установить на свой Lamborghini. Сначала автомобиль был оформлен на Блиновскую, а затем продан Зенькову. Мужчина отверг обвинения в преднамеренном нанесении ущерба кредиторам, утверждая, что машина была куплена блогершей в плохом состоянии на эвакуаторе.

Также, отмечает РИА Новости, Ознобихина намерена оспорить сделки по продаже автомобилей Jeep Wrangler и Audi Q7, заключенные Блиновской и ее мужем Алексеем.

Ранее стало известно, что ФНС ликвидировала фонд дочери Долиной спустя 2 месяца.