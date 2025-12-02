На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд счел сделку по продаже Porsche Блиновской уловкой во вред кредиторам

Суд аннулировал продажу Porsche Блиновской за 300 тысяч рублей ради номера «001»
Григорий Сысоев/РИА Новости

Арбитражный суд Москвы объявил сделку по продаже автомобиля Porsche Cayenne Turbo S, которую Елена Блиновская заключила с водителем Алексеем Зеньковым в марте 2023 года, недействительной. Об этом сообщает РИА Новости.

Зеньков продал автомобиль Блиновской за 300 тысяч рублей, что намного ниже рыночной цены. Суд постановил вернуть Блиновской 1 млн 328 тыс. рублей — реальную стоимость машины на момент сделки.

Финансовый управляющий Блиновской, Мария Ознобихина, заявила на суде, что заниженная цена сделки нанесла ущерб кредиторам Блиновской. В свою очередь, Зеньков настаивал, что сделка была технической. По его словам, Блиновская приобрела Porsche Cayenne из-за уникального номера «001», который планировала установить на свой Lamborghini. Сначала автомобиль был оформлен на Блиновскую, а затем продан Зенькову. Мужчина отверг обвинения в преднамеренном нанесении ущерба кредиторам, утверждая, что машина была куплена блогершей в плохом состоянии на эвакуаторе.

Также, отмечает РИА Новости, Ознобихина намерена оспорить сделки по продаже автомобилей Jeep Wrangler и Audi Q7, заключенные Блиновской и ее мужем Алексеем.

Ранее стало известно, что ФНС ликвидировала фонд дочери Долиной спустя 2 месяца.

