На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Полицейские пресекли крупное мошенничество с деньгами военнослужащих СВО

МВД: в Новосибирске поймали 11 подозреваемых в хищении 5,2 млн рублей у военных
true
true
true
close
МВД России

В Новосибирской области сотрудники полиции совместно с оперативниками регионального управления ФСБ задержали 11 человек, подозреваемых в хищении свыше 5,2 млн рублей у военнослужащих, направлявшихся в зону СВО. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, в период с июля по октябрь 2025 года злоумышленники собирали информацию о гражданах, желающих заключить контракт с Минобороны, и под различными предлогами убеждали их передать банковские карты или оформить доверенность на доступ к счетам. Полученные средства они присваивали себе.

В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий при поддержке Росгвардии подозреваемые были задержаны. При обысках по местам их проживания изъяты банковские карты, смартфоны, копии документов военнослужащих и другие доказательства.

Следственное управление ГУ МВД по Новосибирской области возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

Ранее в МВД раскрыли схемы мошенников, нацеленные на участников СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российские фрилансеры заполонили кофейни. Могут ли заведения с этим бороться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами