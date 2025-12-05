Полицейские пресекли крупное мошенничество с деньгами военнослужащих СВО

В Новосибирской области сотрудники полиции совместно с оперативниками регионального управления ФСБ задержали 11 человек, подозреваемых в хищении свыше 5,2 млн рублей у военнослужащих, направлявшихся в зону СВО. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, в период с июля по октябрь 2025 года злоумышленники собирали информацию о гражданах, желающих заключить контракт с Минобороны, и под различными предлогами убеждали их передать банковские карты или оформить доверенность на доступ к счетам. Полученные средства они присваивали себе.

В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий при поддержке Росгвардии подозреваемые были задержаны. При обысках по местам их проживания изъяты банковские карты, смартфоны, копии документов военнослужащих и другие доказательства.

Следственное управление ГУ МВД по Новосибирской области возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

Ранее в МВД раскрыли схемы мошенников, нацеленные на участников СВО.