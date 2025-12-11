В Москве представили исламские шедевры

В Москве, в отеле «Националь» представили каллиграфические таблицы с текстами двух фундаментальных сур Корана - «Аль-Фаляк» и «Аль-Бакара», выполненные по образцам работ одного из величайших мастеров османской каллиграфии XVI века Ахмеда Карахисари, рассказала директор компании Milli interior, уроженка Дагестана Луиза Исаева.

Она рассказала, что таблицы выполнены вручную, а строки Корана покрыты чистым золотом.

«Это не похожее ни на один другой вид искусства направление сочетает в себе эстетику графического рисунка, великую мудрость слова и сакральный символизм мусульманской молитвы», — сказала Исаева.

Она добавила, что таблицы имеют большое значение в исламском поклонении и повседневной жизни.

Оригиналы таблиц хранятся во дворце султанов Топкапи в центре Стамбула.

«Компания Milli interior, имеющая большой опыт работы в сфере дизайна, художественного конструирования, а также реставрации и воспроизведения реликвий мировой культуры, принимает всю полноту ответственности при изготовлении копий нетленных произведений великого художника», — отметила Исаева.

По ее словам, точные списки таблиц с сурами выполнили с соблюдением оригинальных технологий.

«Это абсолютно уникальная работа. У Карахисари на нее ушло четыре года. Мастера галереи живого искусства Milli interior, справились за год», — отметила она.