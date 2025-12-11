На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве представили исламские шедевры

В отеле «Националь» выставили выполненные золотом копии сур Корана
true
true
true
close
Артур Демченко

В Москве, в отеле «Националь» представили каллиграфические таблицы с текстами двух фундаментальных сур Корана - «Аль-Фаляк» и «Аль-Бакара», выполненные по образцам работ одного из величайших мастеров османской каллиграфии XVI века Ахмеда Карахисари, рассказала директор компании Milli interior, уроженка Дагестана Луиза Исаева.

Она рассказала, что таблицы выполнены вручную, а строки Корана покрыты чистым золотом.

«Это не похожее ни на один другой вид искусства направление сочетает в себе эстетику графического рисунка, великую мудрость слова и сакральный символизм мусульманской молитвы», — сказала Исаева.

Она добавила, что таблицы имеют большое значение в исламском поклонении и повседневной жизни.

Оригиналы таблиц хранятся во дворце султанов Топкапи в центре Стамбула.

«Компания Milli interior, имеющая большой опыт работы в сфере дизайна, художественного конструирования, а также реставрации и воспроизведения реликвий мировой культуры, принимает всю полноту ответственности при изготовлении копий нетленных произведений великого художника», — отметила Исаева.

По ее словам, точные списки таблиц с сурами выполнили с соблюдением оригинальных технологий.

«Это абсолютно уникальная работа. У Карахисари на нее ушло четыре года. Мастера галереи живого искусства Milli interior, справились за год», — отметила она.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами