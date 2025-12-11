В Москве отметили популярность функции проактивного продления парковочных разрешений

Столичные водители за три года действия функции проактивного продления парковочных разрешений в упрощенном порядке воспользовались ей около 190 тыс. раз. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина вместе с Департаментом информационных технологий мы улучшаем транспортные сервисы. В 2022 году для удобства водителей ввели возможность проактивного продления парковочного разрешения. Мы сами проверяем, доступно ли водителю продление льготы, и направляем соответствующее уведомление», — уточнил Ликсутов.

Он добавил, что только в этом году данной возможностью воспользовались около 24 тыс. многодетных семей и более 30 тыс. жителей, имеющих резидентные разрешения.

Сотрудники «Московского паркинга» проверяют наличие у автомобилиста права на продление и за два месяца до истечения срока действия текущего разрешения направляют уведомление по электронной почте или в личный кабинет на портале mos.ru.

Для подтверждения продления водителю достаточно нажать на соответствующую кнопку в полученном сообщении.