Приключенческий фильм «Волчок» стал самым кассовым в России по итогам выходных

С 4 по 7 декабря фильм «Волчок» собрал в кинотеатрах более 150 млн рублей
Okko

Российская приключенческая лента «Волчок», вышедшая в широкий прокат 4 декабря, за минувшие выходные стала самым кассовым фильмом в России и странах СНГ, собрав 155 млн рублей. Также, согласно данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, «Волчок» является лидером кинопроката в декабре.

Кроме того, фильм за неделю после премьеры получил рейтинг 8.2 на «Кинопоиске». В комментариях зрители отмечают динамичность сюжета, а также качественную постановку трюков и боевых сцен.

Исполнитель главной роли Евгений Ткачук сообщил, что для роли Волчка была разработана особая манера боя, передающая собирательный образ русского бойца, который осознает важность защиты близких.

«Это истерн по-русски, где много дикого и много о чести», — добавил режиссер картины Константин Смирнов.

Картина, действие которой разворачивается в Российской империи на рубеже XIX и XX веков, рассказывает историю тринадцатилетнего дворянина-сироты Вани Огарева. Чтобы спастись от убийц, подосланных дядей, жаждущим завладеть наследством, мальчик бежит из Москвы в Нижний Новгород. Для защиты он нанимает случайно встреченного кулачного бойца по прозвищу Волчок. Непредсказуемое путешествие непохожих друг на друга героев держит зрителя в напряжении до самого конца фильма.

Также многие зрители отметили в отзывах красивый исторический антураж. Съемки картины проходили в Москве, Санкт-Петербурге, Коломне, Рыбинске, а также в Ярославской и Нижегородской областях. Как отметили создатели, Рыбинск был выбран благодаря атмосфере старинного купеческого города.

Помимо историчности, фильм также содержит глубокие смыслы. По словам актрисы Юлии Хлыниной, «Волчок» — семейное кино, в котором подростков привлекут приключения и поиск справедливости, а взрослые оценят поднятые темы воспитания и поиска общего языка между поколениями.

