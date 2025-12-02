Мать морила сына голодом и заставляла его пить по семь литров воды в день

В США родители издевались над 14-летним сыном и довели до истощения

В США мать заставляла истощенного сына выпивать семь литров воды в день. Об этом пишет газета Mirror.

Супружескую пару из Вайоминга — 36-летнюю Стефани Линке и 35-летнего Майкла Грухача — обвинили в двух случаях жестокого обращения с детьми после того, как они привезли 14-летнего сына в больницу.

Родители утверждали, что он якобы сам морил себя голодом, потому ему не разрешали есть вредную пищу и пить газировку. Однако затем Стефани призналась, что заставляла сына пить по 7,5 литра воды в день, что вызвало гипонатриемию (состояние, при котором концентрация натрия в крови падает ниже 135 ммоль/л из-за избытка воды) и риск полиорганной недостаточности.

При поступлении мальчик весил 45 кг при росте 160 см, но за время лечения набрал 5 кг. Также медики обнаружили на теле пациента старые раны, синяки, царапины. Следователи допросили подростка, и тот признался, что родители месяцами издевались над ним.

Братья и сестры мальчика рассказали, что он жил в подвале и не имел права обедать с остальными членами семьи, поэтому ему разрешалось есть только остатки еды, лапшу быстрого приготовления и арахисовое масло.

Пара, которая нанесла ребенку физические и психические травмы, была арестована. В настоящее время Линке остается в тюрьме под залог $50 тыс., а Грухач вышел под залог.

Ранее россиянка сажала сына на цепь и избивала его скалкой.