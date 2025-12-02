На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мать морила сына голодом и заставляла его пить по семь литров воды в день

В США родители издевались над 14-летним сыном и довели до истощения
true
true
true
close
Police Department

В США мать заставляла истощенного сына выпивать семь литров воды в день. Об этом пишет газета Mirror.

Супружескую пару из Вайоминга — 36-летнюю Стефани Линке и 35-летнего Майкла Грухача — обвинили в двух случаях жестокого обращения с детьми после того, как они привезли 14-летнего сына в больницу.

Родители утверждали, что он якобы сам морил себя голодом, потому ему не разрешали есть вредную пищу и пить газировку. Однако затем Стефани призналась, что заставляла сына пить по 7,5 литра воды в день, что вызвало гипонатриемию (состояние, при котором концентрация натрия в крови падает ниже 135 ммоль/л из-за избытка воды) и риск полиорганной недостаточности.

При поступлении мальчик весил 45 кг при росте 160 см, но за время лечения набрал 5 кг. Также медики обнаружили на теле пациента старые раны, синяки, царапины. Следователи допросили подростка, и тот признался, что родители месяцами издевались над ним.

Братья и сестры мальчика рассказали, что он жил в подвале и не имел права обедать с остальными членами семьи, поэтому ему разрешалось есть только остатки еды, лапшу быстрого приготовления и арахисовое масло.

Пара, которая нанесла ребенку физические и психические травмы, была арестована. В настоящее время Линке остается в тюрьме под залог $50 тыс., а Грухач вышел под залог.

Ранее россиянка сажала сына на цепь и избивала его скалкой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами