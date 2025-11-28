Полиция вскрыла «муравейник» из мини-студий в заброшенном заводе Петербурга

МВД: в Петербурге обнаружили подпольные студии с мигрантами на территории завода

Полиция провела крупный рейд на территории бывшего завода в Адмиралтейском районе Петербурга, где выявили сеть самодельных мини-студий, напоминающих «муравейник». Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По данным ведомства, сотрудники полиции при поддержке спецподразделения, кинологов и представителей ФСО проверили заброшенные корпуса на набережной Обводного канала. Оказалось, что собственники помещений переработали их в десятки маленьких студий, каждая из которых закрывалась отдельной металлической дверью. В комнатах жили мигранты без договоров аренды, а часть из них — без необходимых документов.

Как уточнили в полиции, открывать двери жильцы не спешили, и в ряде случаев правоохранителям пришлось использовать ломы. Попытки скрыться пресекали сотрудники полиции и служебная собака, обследовавшая коридоры. С жильцами провели разъяснительную беседу о необходимости выполнять законные требования.

За ночь проверили около ста человек, среди которых было 25 иностранных граждан. У пятерых выявили нарушения миграционного законодательства, их доставили в отдел полиции для оформления административных протоколов. В ближайшее время нарушителям предстоит депортация.

Во время рейда полицейские также отметили резкий контраст между помещениями: рядом с переполненными комнатами мигрантов находилась полноценная музыкальная студия, а чуть дальше — помещение для игры в страйкбол, где обнаружили страйкбольное оружие. В некоторых комнатах нашли курительные смеси неизвестного происхождения, которые направили на экспертизу.

