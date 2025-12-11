Каждый шестой россиянин не знает, что такое криптовалюта

Большинство россиян (83%) знают, что такое криптовалюта, следует из результатов исследования «СберАналитики».

Как рассказал заместитель председателя правления Сбера Анатолий Попов, легализация российского крипторынка отвечает запросу россиян на понятные и безопасные решения на базе криптоактивов.

«Исследование показало, что 43% россиян, знакомых с криптовалютами, хотели бы иметь безопасный, удобный и легальный российский криптокошелек. Люди хотят работать с цифровыми активами и иметь ясные правила игры», — сказал он.

Попов добавил, что Сбер развивает продукты, соответствующие принципам надежности и правовой легитимности.

«Мы уже предлагаем доступ к крипторынку через регулируемые инструменты — без прямого владения криптоактивами. Наши решения дают возможность инвестировать как на корзину BTC и ETH, так и на отдельные криптовалюты, оставаясь в правовом поле», — отметил он.

По данным опроса, 53% россиян считают покупку или продажу криптовалют самыми важными функциями криптокошелька. Также 22% назвали проверку операций на безопасность и законность, а 21% — конфиденциальную отправку транзакций в сеть блокчейн.

Также исследование показало, что 52% респондентов не доверяют криптовалютам, а 42% доверяют частично. Более половины россиян (52%) рассказали, что слышали что-то о ЦФА, а 15% четко понимают, что это такое.

Исследование «СберАналитики» проводилось в ноябре 2025 года по всей России. Всего в нем приняли участие 1295 человек.