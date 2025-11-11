В России усовершенствуют систему наставничества и целевого обучения в медвузах, Госдума приняла соответствующий закон в третьем чтении. Документ имеет два ключевых направления — качество образования и практических навыков через институт наставничества, а также решение проблемы дефицита медицинских работников через совершенствование целевого обучения, сообщил первый зампред комитета Государственной думы по науке и высшему образованию Александр Мажуга.

Парламентарий отметил, что поправки депутатов и правительства сделали документ логичным и сбалансированным. Также он подчеркнул, что после первого чтения законопроект многократно обсуждался в публичной и студенческой среде для достижения баланса между государственным интересом укрепления системы здравоохранения и карьерными ожиданиями будущих врачей.

Мажуга отдельно подчеркнул, что документ исключает штрафы и компенсации за неосуществление наставничества. Также законопроект усовершенствует систему целевого обучения, что способствует решению проблемы дефицита медработников.

«Ранее по инициативе именно «Единой России» поступление в рамках целевой квоты стало понятным и прозрачным для абитуриентов, а для государства — полноценным инструментом кадрового обеспечения всех сфер и отраслей. В законопроекте целевая подготовка для всех форм обучения студентов стала 100% благодаря поправкам депутатов в ординатуре», — рассказал Мажуга.

Среди других позитивных изменений парламентарий выделил помощь вузов в трудоустройстве, социальную поддержку выпускников-медиков регионами и льготы для поступления «целевиков» в организации СПО. Все эти меры, по словам Мажуги, будут находиться под парламентским контролем.