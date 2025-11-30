На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, как выбрать качественный фейерверк

Юрист Русяев предупредил об опасности покупки петард без инструкции на русском языке
true
true
true
close
Sergey Petrov/Globa Look Press

Качественные фейерверки обязательно продаются с русскоязычной маркировкой, предупреждениями об опасности и в целой, неповрежденной упаковке. Об этом «Газете.Ru» рассказал управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев.

«Качественный, законно обращающийся фейерверк всегда сопровождается понятной русскоязычной маркировкой. На корпусе или упаковке покупатель должен увидеть наименование изделия, данные изготовителя или импортера, класс опасности, возрастной порог для пользователя, срок годности или службы, радиус опасной зоны и предупреждения по безопасности. Обязателен знак обращения на рынке ЕАЭС и реквизиты сертификата или декларации соответствия. Внешний вид тоже имеет значение: заводская упаковка должна быть целой, без следов намокания и повреждений, а фитиль — не надломлен и не выдернут. Все это — минимальный набор признаков того, что изделие прошло оценку соответствия и хранится не на улице под дождем. Если хотя бы часть этих признаков отсутствует, перед потребителем, скорее всего, товар ненадлежащего качества», — сказал он.

Русяев напомнил об опасности покупок фейерверков «с рук», особенно если цена товара — сильно ниже рыночной.

«Типичная картина — продажа петард с рук, в ларьках сомнительного вида или из багажника автомобиля, когда у продавца нет ни документов, ни кассового чека. К группе риска относятся изделия без русской инструкции, с текстами с ошибками, без указания производителя и класса опасности. Дополнительный настораживающий сигнал — истекший срок годности или его отсутствие, мятые, прорванные коробки, следы сырости, рассыпающийся картон. Слишком низкая цена по сравнению с розничным рынком тоже может говорить о контрафакте или браке, поскольку законный продавец несет расходы на сертификацию, аренду помещения, соблюдение правил хранения и противопожарные мероприятия», — добавил он.

Юрист уточнил, что использовать технику во дворах многоквартирных домов нельзя, поскольку их площадь сильно меньше радиуса опасной зоны.

«Нельзя применять пиротехнику при сильном ветре, в условиях, когда искры и горящие элементы могут достигнуть строений или автомобилей. Отдельно закреплен возрастной порог: продажа бытовой пиротехники лицам младше шестнадцати лет запрещена, а производитель вправе установить еще более строгий предел. Формально запуск бытовых фейерверков второго и третьего класса допускается только на открытом воздухе, на площадке, размеры которой соответствуют радиусу опасной зоны, указанному в инструкции. На практике это означает, что привычные дворы многоквартирных домов редко подходят под требования: расстояние до фасадов, деревьев, припаркованных машин почти всегда меньше рекомендованного», — заключил он.

Ранее ветврач объяснил, как защитить питомца от стресса из-за фейерверков.

