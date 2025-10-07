На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян предупредили о большом количестве просрочки в магазинах

Финансист Трепольский предрек 22 тыс. просроченных товаров в месяц до конца года
Максим Блинов/РИА Новости

Во второй половине 2025 года количество просроченных товаров в российских магазинах может составить 18–22 тыс. в месяц, если ориентироваться на официальную статистику, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по финансам и бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

«На текущий момент показатель равен 18 тыс. в месяц. Штрафы за продажу просрочки вступят в силу только с 2026 года. В 2025 году у ретейлеров еще не будет самого мощного сдерживающего фактора — неизбежного финансового наказания. Бизнес редко меняет процессы заблаговременно, если это не сулит прямой выгоды. Крупным сетям требуется время для полной перестройки внутренних процессов складского учета, логистики и работы персонала в торговых залах. Эти изменения начнут активно внедрять ближе к дате введения штрафов. Уже в первом полугодии 2026 года, сразу после введения системы автоматических штрафов, можно ожидать резкого падения показателя на 80–95%», — отметил Трепольский.

По его словам, автоматизация контроля за просроченными продуктами устраняет человеческий фактор. Если касса зафиксировала продажу — штраф будет выписан автоматически, и это заставит ретейлеров внедрить строжайший контроль, уверен эксперт. По его мнению, штрафы являются экономически запретительными: для малого ИП штраф в 30 тыс. рублей может быть сопоставим с месячной прибылью. Для крупной сети даже один штраф в 300 тыс. рублей — это серьезный репутационный и финансовый удар, а десятки таких штрафов по всей сети — прямые убытки, подчеркнул эксперт. Он заключил, что розничные сети начнут массово обновлять кассовое программное обеспечение для полной блокировки продажи товаров с истекшим сроком годности, так как это дешевле, чем платить штрафы.

С 2026 года в России вводится система автоматических штрафов для продавцов за реализацию просроченной продукции, аналогичная штрафам за нарушение ПДД. Несмотря на то, что система цифровой маркировки уже позволяет кассам определять просрочку, ежемесячно в стране продается более 18 тыс. таких товаров. Штрафы будут значительными: 30–40 тыс. рублей для ИП и 300–600 тыс. для юридических лиц.

Ранее сообщалось, что в «Магните» продают продукты с истекшим сроком годности.

