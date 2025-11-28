На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Петербуржца арестовали за нападение с газовым баллончиком на женщину с детьми

В Петербурге арестовали хулигана, напавшего с баллончиком на женщину с детьми
Vadim Kulikov/Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге арестовали мужчину, который распылил газовый баллончик в женщину с детьми. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

За хулиганство с применением перцового баллончика арестовали Валерия Маслова, который 18 октября, находясь на остановке «Поликлиника» на проспекте Королева, повздорил с 45-летней незнакомой женщиной.

В ходе конфликта он распылил баллончик в лицо ей и двум ее дочкам 9 и 12 лет, причинив им химические ожоги конъюнктивы второй степени, боль и моральные страдания. Пострадавших пришлось госпитализировать.

27 ноября Маслов был задержан, ему предъявили обвинение по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство). Он частично признал вину и теперь будет находится под арестом до 20 января 2026 года. Расследование продолжается.

Ранее в Новосибирске хулиганы распылили газ и избили пассажира в трамвае.

