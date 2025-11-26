Юрист заявил о давлении на близких фигуранта первого дела о поиске экстремизма

Юрист Сергей Барсуков, защищающий интересы фигуранта первого дела о поиске экстремизма в интернете, рассказал «Газете.Ru» о давлении на близких подзащитного со стороны полиции. По его словам, силовики пришли домой к девушке и родственникам обвиняемого и пытались вручить повестку – хотя ее уже до этого подписали.

«Вопиющий случай возник у девушки подзащитного – ей 20 лет, живет в квартире, и к ней постучались два сотрудника полиции в форме и говорят: «Нам нужен такой-то» (фигурант первого дела о поиске экстремизма в интернете. – прим. «Газеты.Ru»). Она говорит: «Простите, здесь его нет». И другой полицейский, женщина, говорит мужчине: «Зайди, проверь — может он прячется, она нам правду не скажет». И полицейские уже прошагивают в квартиру — она держит дверь, их не пускает. Они с ней в грубой форме на «ты»: «Ну, передай ему, что завтра в 4 часа на внесение изменений в протокол чтобы подошел». И повестку (протягивают на подпись, девушка отказалась. — прим. «Газеты.Ru»). К другим родственникам тоже заезжали, его искали. Вопрос: зачем искать человека, когда один защитник повесткой приглашен? Мы расписались в повестке моему подзащитному аж на три адреса, в том числе через «Госуслуги». Что надо от моего подзащитного? Мой подзащитный не придет, у него возник приступ. Я попросил его маму предоставить документы — у него тяжело протекает болезнь. Ему назначено на 12 декабря обследование. Сегодня начал проходить лечение, у него язвы, и ему назначена консультация в СКБ №1», — сказал Барсуков.

Юрист добавил, что его подзащитный напуган из-за идущего в отношении него расследования и не заходит в интернет.

«Болезнь могла возникнуть на почве стресса. Я не врач, конечно, и не могу раскрывать эту болезнь. Но на нервной почве может. Он напуган оглаской, уже даже в интернет не заходит, гаджетами не пользуется. Он никогда не привлекался ни к какой-либо ответственности, он очень законопослушный. Простой пацан просто листал интернет, наткнулся [на статью в интернете] и уже попадает под санкции. Здесь же дело не в штрафе, он небольшой — пойдет, заплатит эти три тысячи. Суть в том, что человек не виновен, у него умысла не было», — заявил он.

Барсуков отметил, что обещавшие закрыть дело депутаты в итоге не оказали помощь.

«Мне очень грустно и печально это комментировать, но все наши депутаты способны лишь на бла-бла-бла. Либо я не обладаю никакой информацией, что они реально сделали», — посетовал юрист.

7 ноября стало известно, что в России составили первый протокол за поиск экстремистских материалов в интернете. Соответствующий закон вступил в силу 1 сентября 2025 года. Фигурантом дела стал 20-летний медбрат из Каменска-Уральского в Свердловской области. По словам юриста, молодой человек с утра ехал в автобусе, наткнулся на статьи об «Азове» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) и «РДК» (признан в РФ террористической организацией) и прочел их. Оператор передал данные в ФСБ и мужчину вызвали на допрос.

Депутат Андрей Свинцов в разговоре с «Газетой.Ru» называл дело «извращенным подходом» к законодательству и пообещал направить письмо в Минцифры с целью закрыть дело.

