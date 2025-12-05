Мужчина оставил девушку замерзать насмерть на вершине самой высокой горы Австрии, пишет Metro.

Как пишут СМИ, 33-летняя альпинистка из Зальцбурга погибла на самой высокой горе Австрии — Гросглокнер, когда ее парень оставил ее одну, чтобы найти помощь. Согласно заявлению прокуратуры, женщина не смогла продолжить подъем примерно в 50 метрах от вершины.

Расследование показало, что мужчина, планировавший тур и имеющий значительный опыт, не учел неопытность своей спутницы и ряд опасностей: позднее начало подъема, недостаточное аварийное снаряжение, неподходящая обувь и снаряжение для высокогорного тура, а также сильный ветер до 73 км/ч.

По данным прокуратуры, обвиняемый не обеспечил девушке укрытие, спасательные одеяла или мешок для бивуака и не сделал своевременный экстренный звонок. Спасательная операция была затруднена из-за погодных условий, и горные спасатели добрались до пострадавшей только на следующее утро.

Бойфренд альпинистки обвиняется в непредумышленном убийстве по грубой халатности, за что ему грозит до трех лет лишения свободы. Суд назначен на 19 февраля 2026 года в Инсбрукском региональном суде.

