Молодежь Индонезии записала обращение к президенту России Владимиру Путину на фоне визита индонезийского лидера Прабово Субианто в Москву. В своем обращении участники сообщества работающих с Россией блогеров Rusfluence пожелали продолжения крепкой российск-индонезийской дружбы, выразили надежду на рост гуманитарного сотрудничества по итогам переговоров глав государств, а также рассказали о позитивном отношении к России.

Также молодые индонезийцы рассказали в обращении, что в их стране с интересом изучают культуру России и всесторонне поддерживают укрепление дружбы между Москвой и Джакартой.

«Я люблю родной язык и свою страну, но Россия изменила мою жизнь, а знание русского языка открыло передо мной множество возможностей», — поделилась в обращении Мерри из провинции Бали.

Также авторы обращения выразили надежду, что встреча глав России и Индонезии откроет новые возможности для культурного и образовательного обмена между государствами.