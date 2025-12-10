В «Единой России» рассказали о развитии инфраструктуры защиты прав граждан

Для «Единой России» защита прав граждан — это не разовые акции, а системная и ежедневная работа, выражающаяся в конкретных мерах. Об этом заявила зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

По ее словам, партия создала полноценную инфраструктуру для поддержки и защиты прав граждан.

«Это и региональные общественные приемные, и регулярные приемы граждан, которые проводят наши депутаты разного уровня. И работа Центра поддержки гражданских инициатив сторонников «Единой России», — сказала она.

Занко выделила три ключевых направления такой деятельности. Первый приоритет — защита прав участников специальной военной операции и их семей. «Единая Россия» обеспечивает им доступ к положенным мерам поддержки.

«С 2022 года мы приняли пакет законов, которые помогают и поддерживают участников СВО. Начиная от бесплатной юридической помощи, заканчивая бесплатным проездом к месту проведения военно-врачебной комиссии. Буквально вчера мы приняли этот закон, инициированный нашей партией, в третьем чтении», — сообщила Занко.

Второе направление — развитие институтов общественного контроля и взаимодействие с Советом по правам человека, Общественной палатой и уполномоченными по правам человека.

«Для нас очень важно, чтобы голос каждого был услышан», — подчеркнула она, напомнив об инициативе партии по расширению состава Общественной палаты РФ, которая позволила жителям новых регионов делегировать своих представителей на федеральный уровень.

Третий вектор — очищение гражданского общества от структур, действующих в интересах иностранных государств.

«Принятый закон об иноагентах — это закон, который обеспечивает нашу безопасность и защиту нашего суверенитета», — заявила она.