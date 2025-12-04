В Армении задержали архиепископа по подозрению в сбыте наркотиков

В Армении задержали глава канцелярии Армянской апостольской церкви архиепископа Аршака Хачатряна, его подозревают в сбыте наркотиков. Об этом сообщил Telegram-канал Armenia Today со ссылкой на Следственный комитет Армении.

По данным СК республики, в рамках предварительного расследования возбуждено уголовное дело по статье о незаконном сбыте наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору и в общественном месте.

Максимальный срок лишения свободы по этой статье — 12 лет.

Адвокат Арсен Бабаян на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил, что Хачатряну вменяют то, что в 2018 году он подложил наркотики в сумку одного из участников акции протеста против верховного патриарха.

До этого суд в Ереване продлил на три месяца срок ареста лидеру оппозиционного движения «Священная борьба» архиепископу Баграту Галстаняну, который обвиняется в подготовке к терроризму, массовым беспорядкам и захвату власти. Сам он отрицает все предъявленные ему обвинения и считает происходящее политическим преследованием.

Ранее Пашиняна обвинили в попытке уничтожить армянскую церковь.