На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Армении задержали архиепископа по подозрению в сбыте наркотиков

Главу канцелярии церкви Армении Хачатряна подозревают в сбыте наркотиков
true
true
true
close
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

В Армении задержали глава канцелярии Армянской апостольской церкви архиепископа Аршака Хачатряна, его подозревают в сбыте наркотиков. Об этом сообщил Telegram-канал Armenia Today со ссылкой на Следственный комитет Армении.

По данным СК республики, в рамках предварительного расследования возбуждено уголовное дело по статье о незаконном сбыте наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору и в общественном месте.

Максимальный срок лишения свободы по этой статье — 12 лет.

Адвокат Арсен Бабаян на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил, что Хачатряну вменяют то, что в 2018 году он подложил наркотики в сумку одного из участников акции протеста против верховного патриарха.

До этого суд в Ереване продлил на три месяца срок ареста лидеру оппозиционного движения «Священная борьба» архиепископу Баграту Галстаняну, который обвиняется в подготовке к терроризму, массовым беспорядкам и захвату власти. Сам он отрицает все предъявленные ему обвинения и считает происходящее политическим преследованием.

Ранее Пашиняна обвинили в попытке уничтожить армянскую церковь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами