Бывшего мэра Иваново задержали

Прокуратура: бывший мэр Иваново задержан по статье о превышении полномочий

Бывший мэр города Иваново Александр Шаботинский задержан по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя председателя регионального правительства и экс-главы областного центра», — говорится в сообщении.

В публикации не называется имя чиновника, однако, по данным СМИ, правоохранители задержали бывшего главу города Александра Шаботинского. В надзором ведомстве уточнили, что мужчину подозревают в совершении преступлений по пунктам «г», «е» части 3 статьи 286 УК России (превышение должностных полномочий).

По версии следствия, с 2020 по 2024 год, находясь на должности заместителя председателя правительства Ивановский области, задержанный покровительствовал коммерческим компаниям, создавая для них благоприятные условия. За указанный период было заключено более 30 контрактов на общую сумму более 500 млн рублей, уточнили в прокуратуре.

В настоящий момент обсуждается вопрос об избрании экс-мэру меры пресечения в виде ареста.

Ранее вице-мэра Нижнего Новгорода отправили под домашний арест.