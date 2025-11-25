На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Учитель приставал к ученицам, чтобы «улучшить» оценки и требовал говорить с ним по ночам

В Индии 56 школьниц пострадали от домогательств со стороны учителя
Учителя из Индии подозревают в надругательстве над детьми. Об этом сообщает Bhaksar English.

О действиях учителя узнали после того, как одна из пострадавших подала жалобу окружному инспектору по образованию. Во время расследования выяснилось, что пострадали 56 школьниц из 6-12 классов.

По данным следствия, педагог вызвал несколько девочек в компьютерный класс под предлогом улучшения оценок. В помещении он стал приставать к учащимся.

Помимо этого, вместе с директором мужчина вызывал школьниц к себе и требовал, чтобы они дали ему ники своих аккаунтов в социальных сетях. После этого педагоги звонили школьницам по ночам и заставляли их общаться.

Сами девочки рассказали, что боялись обсуждать происходящее со взрослыми, так как сотрудники школы оказывали на них давление.

Родители потребовали, чтобы в отношении обоих педагогов приняли строгие меры, учителя избили. Мужчин уволили Расследование продолжается.

Ранее учительница изнасиловала школьницу, пока та спала у нее дома.

