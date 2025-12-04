На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве повторно осудили бывшего полицейского по делу о фейках о российской армии

Суд Москвы снова дал экс-полицейскому Веделю 7 лет по делу о фейках о ВС РФ
Перовский районный суд Москвы повторно назначил бывшему сотруднику столичной полиции Сергею Веделю (ранее Клокову) наказание в виде семи лет лишения свободы по делу о распространении фейков о действиях Вооруженных сил РФ. Об этом сообщил его адвокат Даниил Берман в своем Telegram-канале.

По словам защитника, гособвинение настаивало на 11 годах колонии «за три телефонных разговора», однако суд оставил прежний срок.

«Веделю путем сложения: 7 лет лишения свободы», — написал Берман.

Как следует из материалов дела, Ведель вырос в русскоязычной семье в украинской Буче и более 20 лет служил в московской полиции, занимая должности водителя и техника. Он покинул органы в звании капитана полиции. После начала специальной военной операции мужчина критически высказывался о действиях ВС РФ в телефонных разговорах с коллегами. Записи этих разговоров были приобщены к делу и стали одним из ключевых доказательств.

В апреле 2023 года Перовский суд Москвы приговорил бывшего сотрудника полиции Сергея Веделя к семи годам колонии за распространение фейков о деятельности российской армии. В июле 2024 года Мосгорсуд отменил это решение и отправил материалы на новое рассмотрение в первую инстанцию.

Ранее главу киноклуба «Ельцин-центра» оштрафовали за дискредитацию армии.

