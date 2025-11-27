На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Не сдавшая тест по русскому языку девочка из Казахстана обратилась к властям РФ

В Тобольске не сдавшая языковой тест девочка из Казахстана записала видео
true
true
true

Девочка из Казахстана, которая не смогла сдать тест по русскому языку для поступления в школу, записала видеообращение. Кадры обнародовало издание «Регнум».

В видеообращении 12-летняя Таисия Блаженская рассказала, что приехала в Тобольск из Казахстана. Она пожаловалась, что не может продолжить обучение в российской школе, потому что якобы не сдала экзамен по языку. При этом сначала девочке сказали об успешном прохождении тестирования, однако позже ее маме позвонили и сообщили, что экзамен был провален.

Школьница отметила, что ее мама является гражданкой России.

Семья Блаженской переехала в Россию в августе 2025 года. На результаты теста мама ребенка отреагировала с удивлением.

«Что, получается, мой ребенок даже разговаривать не умеет?» — задалась вопросом россиянка.

По словам родительницы, если в письменной части могут быть ошибки из-за каникул и переезда Таисии в другую страну, но разговорную речь девочка забыть точно не могла.

В школе, куда не смогла поступить девочка, а также в местном департаменте образования, не выдали результаты тестирования. Помимо этого, семья не смогла получить подтверждающие документы о том, что тест ребенок провалил.

Ранее стало известно, что только каждый пятый ребенок мигрантов смог поступить в российские школы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами