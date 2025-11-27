Не сдавшая тест по русскому языку девочка из Казахстана обратилась к властям РФ

В Тобольске не сдавшая языковой тест девочка из Казахстана записала видео

Девочка из Казахстана, которая не смогла сдать тест по русскому языку для поступления в школу, записала видеообращение. Кадры обнародовало издание «Регнум».

В видеообращении 12-летняя Таисия Блаженская рассказала, что приехала в Тобольск из Казахстана. Она пожаловалась, что не может продолжить обучение в российской школе, потому что якобы не сдала экзамен по языку. При этом сначала девочке сказали об успешном прохождении тестирования, однако позже ее маме позвонили и сообщили, что экзамен был провален.

Школьница отметила, что ее мама является гражданкой России.

Семья Блаженской переехала в Россию в августе 2025 года. На результаты теста мама ребенка отреагировала с удивлением.

«Что, получается, мой ребенок даже разговаривать не умеет?» — задалась вопросом россиянка.

По словам родительницы, если в письменной части могут быть ошибки из-за каникул и переезда Таисии в другую страну, но разговорную речь девочка забыть точно не могла.

В школе, куда не смогла поступить девочка, а также в местном департаменте образования, не выдали результаты тестирования. Помимо этого, семья не смогла получить подтверждающие документы о том, что тест ребенок провалил.

Ранее стало известно, что только каждый пятый ребенок мигрантов смог поступить в российские школы.