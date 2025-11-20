На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Провалившие ОГЭ девятиклассники смогут стать рабочими

Госдума приняла закон о получении рабочей профессии для не сдавших ОГЭ
true
true
true
close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли законопроект, позволяющий провалившим Основной государственный экзамен (ОГЭ) девятиклассникам бесплатно получить рабочую профессию.

Согласно поправкам в закон «Об образовании», учащиеся, не набравшие нужное количество баллов на итоговой аттестации или не прошедшие ее вовремя, смогут освоить востребованные в их регионе рабочие профессии. Такие выпускники все равно получат документ о присвоении квалификации — даже если решат не осваивать новую специальность, пока готовятся к пересдаче.

«Выпускники 9-х классов, оказавшиеся в подобной ситуации, смогут получить профессию рабочего или служащего из перечня, определенного субъектом Российской Федерации», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что этот закон принят в интересах детей: они будут заняты делом, пока готовятся к следующей попытке получить аттестат. Кроме того, изменения позволят решить проблему дефицита рабочих кадров.

До этого Министерство просвещения РФ решило продлить эксперимент с упрощенной сдачей ОГЭ (вместо четырех экзаменов поступающие в колледж школьники могут сдавать только русский язык и математику) до 2029 года и расширить число его участников.

Ранее был назван самый страшный для российских школьников экзамен.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами