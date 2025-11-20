Провалившие ОГЭ девятиклассники смогут стать рабочими

Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли законопроект, позволяющий провалившим Основной государственный экзамен (ОГЭ) девятиклассникам бесплатно получить рабочую профессию.

Согласно поправкам в закон «Об образовании», учащиеся, не набравшие нужное количество баллов на итоговой аттестации или не прошедшие ее вовремя, смогут освоить востребованные в их регионе рабочие профессии. Такие выпускники все равно получат документ о присвоении квалификации — даже если решат не осваивать новую специальность, пока готовятся к пересдаче.

«Выпускники 9-х классов, оказавшиеся в подобной ситуации, смогут получить профессию рабочего или служащего из перечня, определенного субъектом Российской Федерации», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что этот закон принят в интересах детей: они будут заняты делом, пока готовятся к следующей попытке получить аттестат. Кроме того, изменения позволят решить проблему дефицита рабочих кадров.

До этого Министерство просвещения РФ решило продлить эксперимент с упрощенной сдачей ОГЭ (вместо четырех экзаменов поступающие в колледж школьники могут сдавать только русский язык и математику) до 2029 года и расширить число его участников.

