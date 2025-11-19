Россиянин с пневмонией не выжил после нескольких отказов в госпитализации

В ХМАО врачи несколько раз отказали пациенту в госпитализации, он не выжил. Об этом стало известно изданию Ura.ru.

Инцидент произошел в Советской районной больнице. Мужчина пять раз обращался за медицинской помощью, но так и не добился госпитализации

Фельдшеры поставили ему диагноз ОРВИ и выписали арбидол, в то время как у него развивалась тяжелая пневмония. Болезнь дала осложнение на легкие и сердце.

В Окружной клинической больнице Ханты-Мансийска мужчине провели экстренную операцию на сердце, но спасти его не удалось. Вскрытия показало отек и инфаркт головного мозга, а также инфекционный эндокардит.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ, но активные следственные действия начались лишь после того, как адвокат супруги потерпевшего обратился с письмом к президенту.

В СУ СКР по ХМАО и департаменте здравоохранения Югры ситуацию пока не комментировали.

Ранее ошибка башкирских врачей на этапе диагностики сделала женщину инвалидом.