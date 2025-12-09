Россиянка подожгла подруге волосы и заплатила за это 300 тысяч рублей

Жительница Самарской области едва не сожгла знакомую заживо и отделалась условным сроком. Об этом сообщает пресс-службу УФССП России по региону.

Инцидент произошел во время ссоры между подругами. В результате пострадавшая получила серьезные ожоги лица, шеи и плеч.

Злоумышленница предстала перед судом за нанесение средней тяжести вреда здоровью и была приговорена к двум годам лишения свободы условно. Кроме того, суд обязал ее выплатить пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 300 тыс. рублей.

При этом женщина уклонялась от выплат и перевела деньги жертве только после того, как приставы ограничили ее в выезде за границу и арестовали банковские счета.

