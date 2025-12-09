В Прикамье мужчина разбил сожительнице голову кочергой

В Пермском крае пьяный мужчина напал на сожительницу с кочергой

В Соликамске местный житель предстанет перед судом за нападение на свою сожительницу, он ударил женщину кочергой, ей пришлось делать операцию. Об этом сообщает УМВД Пермского края.

39-летний мужчина и его сожительница распивали спиртное. В ходе застолья между ними возникла ссора, в ходе которой мужчина схватил кочергу и нанес женщине два удара по голове. Увидев кровь, злоумышленник в испуге выбежал из дома.

Первую помощь пострадавшей оказала соседка, которая обработала рану и вызвала скорую. Врачи диагностировали у женщины ушибленную рану головы с гематомой, впоследствии ей потребовалось хирургическое вмешательство. Нападавшего задержали, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Материалы расследования рассмотрит суд. Обвиняемому может грозить до двух лет заключения.

До этого в Саратовской области мужчина угрожал жене шваброй во время ссоры. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК РФ. Ранее не судимого фигуранта отпустили под подписку о невыезде.

Ранее россиянин избил жену и сломал ей нос после того, как она «плохо помыла духовку».