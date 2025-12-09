На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пропавшую в Москве модель нашли избитой в больнице

Baza: в Москве нашли живой пропавшую модель
model_moskva__m/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Загадочно пропавшая 33-летняя модель Тартанова нашлась в московской больнице, у девушки тяжелые травмы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Девушка находится в отделении нейрохирургии медицинском учреждении уде около двух недель. Она поступила в одну из московских клиник в тяжелом состоянии и некоторое время провела в отделении реанимации.

По данным Telegram-канала Mash, ее избил знакомый.

33-летняя модель Тартанова перестала выходить на связь с родственниками 28 ноября. В последний раз девушку видели в компании мужчины, сильно старше ее. В московской квартире модели родственник нашли все ее личные вещи, документы и телефон.

До этого житель Омска избил жену и сломал ей нос из-за якобы плохой уборки. Мужчина увидел, что Эльвира «плохо помыла духовку», и потребовал, чтобы к его возвращению с тренировки по ММА жена все переделала. Домой он пришел с букетом, но заметил остатки чистящего средства в раковине и вновь вышел из себя. В итоге мужчина сломал ей нос.

Ранее москвичку, пропавшую в Турции с сыном, могли обмануть мошенники.

