Пропавшую в Москве модель нашли избитой в больнице

Загадочно пропавшая 33-летняя модель Тартанова нашлась в московской больнице, у девушки тяжелые травмы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Девушка находится в отделении нейрохирургии медицинском учреждении уде около двух недель. Она поступила в одну из московских клиник в тяжелом состоянии и некоторое время провела в отделении реанимации.

По данным Telegram-канала Mash, ее избил знакомый.

33-летняя модель Тартанова перестала выходить на связь с родственниками 28 ноября. В последний раз девушку видели в компании мужчины, сильно старше ее. В московской квартире модели родственник нашли все ее личные вещи, документы и телефон.

