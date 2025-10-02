На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд арестовал депутата ДНР, занимавшуюся незаконной банковской деятельностью

Суд отправил в СИЗО депутата ДНР Бондаренко по делу о растрате
Басманный районный суд Москвы отправил в СИЗО депутата Народного совета Донецкой народной республики (ДНР) Татьяну Бондаренко. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу <...> на срок 1 месяц 25 суток», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на Бондаренко заведены уголовные дела о растрате и незаконной банковской деятельности.

21 сентября стало известно, что бывший депутат Курской областной думы Максим Васильев, который проходит обвиняемым по делу о растрате бюджетных средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений, признался в передаче крупной взятки бывшему заместителю губернатора региона Алексею Дедову.

По данным СМИ, Васильев во время следственных действий рассказал, что лично передал Дедову 8 млн рублей, а также признался в присвоении еще 5 миллионов.

Ранее СК показал кадры штурма дома генерала МВД, обвиняемого во взяточничестве.

