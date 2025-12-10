В мессенджере МАХ запустили чат-бот «Помощник Рувики» для школьников

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Школьники получили доступ к энциклопедии «Рувики» в мессенджере МАХ
Владимир Астапкович/РИА Новости

В национальном мессенджере МАХ в образовательном пространстве «Сферум» стал доступен чат-бот «Помощник Рувики» — сервис на основе материалов российской интернет-энциклопедии. Об этом сообщает пресс-служба «Рувики».

Теперь педагоги, учащиеся и их родители могут задавать учебные вопросы и получать развернутые, верифицированные ответы. Для использования сервиса достаточно в «Сферуме» перейти в раздел «Сервисы» и запустить чат-бот.

«Мы постоянно развиваем «Сферум», чтобы предоставить нашим пользователям больше возможностей и полезных сервисов. Партнерство с российской энциклопедией – важный шаг в этом направлении. Команда РУВИКИ ориентируется на качественные, проверенные экспертами материалы», – отметил вице-президент по стратегическим проектам VK Рустам Хайбуллов.

Он подчеркнул, что для платформы особенно важно обеспечить детям доступ к достоверному, актуальному и безопасному контенту.

«Новый сервис в Сферуме прошел тестовый запуск в рамках фокус-группы педагогов и получил высокие оценки», — добавил он.

Генеральный директор «Рувики» Владимир Медейко назвал интеграцию простым и удобным способом получения точных ответов на учебные вопросы.

«Специально для «Сферума» мы предусмотрели дополнительные возрастные фильтры и механизмы защиты пользователей. Мы рады сотрудничать с платформой, разделяющей наши ценности: достоверность информации, ее безопасность и доступность», – отметил он.

