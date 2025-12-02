Виктория Дайнеко призвала осознанно повышать рождаемость

Певица Виктория Дайнеко в Telegram-канале раскритиковала идею активистов ввести в России налог на презервативы.

Такое предложение высказал президент организации «За жизнь!» и руководитель проекта «Демографическая платформа.РФ» Сергей Чесноков. Он считает, что таким способом можно повысить рождаемость в стране.

Дайнеко отметила, что такая инициатива может быть опасна. По ее словам, у каждого сотого россиянина есть ВИЧ-инфекция. Артистка считает, что при таком масштабе проблемы презервативы должны выдавать всем бесплатно.

Дайнеко призвала повышать рождаемость осознанно, а не через запреты.

«Для повышения рождаемости необходимо повышать уровень здоровья и благосостояния населения. Просто рандомные беременности никому счастья не сделают, стране в том числе. Дети должны рождаться в доме, где есть для них место и деньги. Дети не должны после рождения пополнять численность домов малютки и детских домов…» — заключила певица.

Ранее звезда «Дневников вампира» объявила о беременности.