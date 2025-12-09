Россиян предупредили о катастрофических последствиях употребления энергетиков

Энергетические напитки, в составе которых есть огромные дозы стимуляторов, большое количество сахара и агрессивных химических компонентов, являются «метаболической бомбой», которая негативно влияет на здоровье. Об этом в разговоре с «Известиями» предупредила врач-эндокринолог, терапевт и нутрициолог высшей категории Евгения Иванова.

Специалист объяснила, что кофеин, таурин и гуарана в составе энергетика искусственно перегружают нервную и сердечно-сосудистую системы, становясь причиной тахикардии, гипертонии, панических атак и истощения нервных ресурсов.

По словам врача, в одной банке бодрящего напитка содержится от 10 до 15 чайных ложек сахара, из-за чего происходит серьезная нагрузка на поджелудочную железу.

«Регулярное употребление энергетиков является прямым путем к инсулинорезистентности и риску развития сахарного диабета II типа. Кислоты и химические добавки в составе разрушают зубную эмаль, нарушают кислотно-щелочной баланс и раздражают слизистую желудочно-кишечного тракта», — добавила Иванова.

Она отметила, что безопасной дозы энергетиков для подростков и лиц до 21 года не существует, так как их эндокринная и нервная системы особенно уязвимы в период формирования. Для взрослого человека без проблем со здоровьем условно допустимым, но все еще небезопасным, может считаться употребление не более одной банки напитка в сутки, при этом не на регулярной основе. Даже такая доза опасна при наличии проблем с давлением, сердцем, поджелудочной или щитовидной железой.

«Со стороны эндокринной системы это грозит развитием сахарного диабета, тяжелыми нарушениями функции щитовидной железы и дисфункцией надпочечников. Сердечно-сосудистая система реагирует артериальной гипертензией, аритмиями и высоким риском инфарктов и инсультов даже в молодом возрасте», — объяснила специалист.

Энергетики также могут нанести вред нервной системе, спровоцировав тревожные расстройства и депрессию. Кроме того, эти напитки могут стать причиной развития заболеваний ЖКТ и мочекаменной болезни.

Ранее в Госдуме предложили запретить продажу энергетиков в магазинах.